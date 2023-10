Lotito, pennichella in Senato. Il Riformista: “Quando dorme non fa danni” (FOTO)

ALTRE NOTIZIE – Nella giornata di ieri Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore della Repubblica, ha partecipato a una seduta della Commissione Parlamentare. Ma a quanto pare non è riuscito a tenere gli occhi ben aperti.

Il patron biancoceleste, eletto con Forza Italia in Molise, è stato infatti pizzicato dalle telecamere del quotidiano politico mentre dormiva sulla sua sedia tra le risate dei colleghi presenti in Aula.

“Con Lotito sonnellino garantito, ridevano ieri in Aula i colleghi”, scrive ironicamente il quotidiano nel suo pezzo. “Ma noi de Il Riformista ci sentiamo di difendere l’eroico esponente di Forza Italia: quando dorme, non fa danni. Il sonno, non solo della ragione, genera mostri“.

