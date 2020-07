LUCARELLI: “E’ stato rasentato il ridicolo, non dare il rigore di Mancini è assurdo”

AS ROMA NOTIZIE – Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, interviene a Dazn per parlare del rigore non assegnato ai ducali per il tocco di mano di Mancini nella ripresa del match perso contro la Roma:

“Parlo io per evitare squalifiche. E’ stato rasentato il ridicolo, non dare un rigore come quello di Mancini è assurdo. L’arbitro viene richiamato al Var e lui non lo dà. Non volevamo fare polemiche, ma da stasera basta. Non accettiamo più questo tipo di errori. Il Var così fa solo confusione.”

“Gli episodi cambiano le gare, e quelli di stasera sono molto discutibili. I ragazzi negli spogliatoi erano molto nervosi, sono cose che si ripetono da 5 o 6 partite e ora non restiamo più in silenzio”.