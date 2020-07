ROMA-PARMA 2-1: le pagelle

AS ROMA NEWS ULTIME – Si è appena concluso il match tra la Roma e il Parma col risultato di due a uno per i padroni di casa. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez sv: Il Parma, tolto il rigore, non ha praticamente mai tirato in porta. Per lo spagnolo è serata di vacanza.

Mancini 6 – Sempre attento e determinato nei suoi interventi difensivi. Non disdegna anche qualche sortita offensiva.

Cristante 5,5 – Gioca da libero, e subito provoca il rigore (molto generoso) per il Parma. Sbaglia troppo quando prova il lancio lungo. L’avversario non è granchè, e alla fine se la cava. Ma non sembra una soluzione da ripetere.

Ibanez 6 – Prestazione migliore rispetto a quella di domenica sera. Gioca una partita soddisfacente, anche perchè Kulusevski non sembra particolarmente ispirato.

Bruno Peres 6 – Sbaglia una serie infinita di cross, ma il brasiliano si impegna e alla fine azzecca l’assist per il pareggio di Mkhitaryan. Dal 66′ Kolarov 6 – Prezioso nell’assalto finale del Parma, insuperabile nel gioco aereo.

Veretout 7 – Segna un gran gol che stavolta non gli può levare nessuno. Gioca a velocità doppia lì in mezzo e i suoi inserimenti centrali hanno fatto male al Parma.

Diawara 6 – Fa il compitino, un po poco. Ma stavolta basta. Dall’82’ Villar 5 – Non ce la sentiamo di sparare a zero su un giovane ragazzo che dimostra di essere ancora molto acerbo. Sbaglia due gol clamorosi, il secondo ancora più assurdo del primo. Fortunatamente la Roma non paga la sua mancanza di freddezza, altrimenti sarebbe stata dura per lui.

Spinazzola 6 – Spinge con continuità, ma anche lui riesce in poche circostanze a sfondare dalla sua parte.

Pellegrini 6 – Non è in un momento fortunato, e lo dimostra il palo che prende a Sepe battuto. Si dà molto da fare, ma non sempre quello che fa gli riesce bene. Dal 82’ Perez sv.

Mkhitaryan 7 – Gol e assist per l’armeno, che non fa una prestazione da stropicciarsi gli occhi ma di grande sostanza. I numeri sono tutti dalla sua parte. Dall’82’ Zaniolo: sv.

Dzeko 5,5 – Stanco e avulso dal gioco. Prova a fare soprattutto gioco di sponda, ma da lui ci si aspetta di più.

FONSECA 6 – La sua Roma torna alla vittoria e lo fa con merito. Ma l’avversario non è stato irresistibile, e aspettiamo test più probanti. Intanto però il portoghese porta a casa tre punti che rendono meno traballante la sua panchina.

Giallorossi.net – A. Fiorini