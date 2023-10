Lukaku, il Chelsea fissa il prezzo. E la Roma è pronta a giocarsi le sue carte

AS ROMA NEWS – Il Chelsea fissa il prezzo. Serviranno 37 milioni di sterline, cioè 42,7 milioni di euro al cambio attuale, per assicurarsi le prestazioni future di Romelu Lukaku, centravanti belga che ha già segnato 7 gol in questo avvio di stagione.

Il club inglese non ha intenzione di trattare, e per questo ha stabilito una clausola rescissoria che permetterà al giocatore stesso di scegliersi la prossima destinazione. Sarà dunque decisivo il parere dell’attaccante, oltre ovviamente a quello del club che dovrà essere pronto a un investimento non indifferente per un giocatore di 30 anni.

La Roma per ora se lo coccola. E se lo gode. Big Rom ha avuto un impatto devastante in giallorosso: 5 gol in campionato pur avendo esordito di fatto solo alla quarta giornata e (col Milan è entrato nella ripresa, in condizioni ancora precarie, sfiorando tra l’altro la rete anche in quella occasione) e due in Europa League.

La speranza di tutti è che Romelu possa restare ancora in giallorosso e guidare l’attacco della Roma del futuro in tandem con Dybala. Per avere qualche possibilità però sarà necessario arrivare in Champions, e non solo per una questione economica, ma soprattutto di prestigio: il belga, ormai prossimo ai 31 anni, vuole calcare i grandi palcoscenici.

Tiago Pinto sa che per raggranellare quelle cifre sarà necessario vendere un pezzo pregiato della rosa. La chiave potrebbe essere Tammy Abraham, attaccante inglese che si prepara a tornare protagonista dopo l’infortunio al crociato. La Roma spera di poterlo mostrare di nuovo in forma prima della fine del campionato. Discorsi prematuri, su cui si ragionerà più in là. Ma il tema Lukaku sarà uno dei temi caldi della prossima estate.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Tuttosport / Il Romanista