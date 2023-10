BeLu orizzonte: con Dybala ai box Mou prepara l’attacco pesante

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’attacco sembra l’unico reparto a non soffrire di emergenza in casa Roma. Nonostante l’infortunio di Paulo Dybala, che sarà costretto a restare ai box per circa un mese, Josè Mourinho si prepara a varare un tandem offensivo pesante.

Al posto della Joya spazio ad Andrea Belotti, partito anche lui fortissimo in questa prima parte di stagione, diametralmente opposta a quella precedente. Il Gallo, forte della preparazione fatta con la squadra, sta tornando a essere il centravanti che avevamo apprezzato negli anni precedenti, e che in Serie A era andato quasi sempre in doppia cifra.

L‘accoppiata con Romelu Lukaku ha subito funzionato. Per i più vecchi, la coppia può ricordare un po’ quella Pulici-Graziani del Torino che fu capace di vincere il suo ultimo scudetto e di tenere testa alla Juventus, assai più ricca e potente.

L’intesa tra i due è stata perfetta. In campo si cercano e si trovano: anche domenica scorsa a Cagliari il tandem Be-Lu non ha fatto rimpiangere il ben più acclamato Lu-Pa. Fin dalla prossima partita in campionato, quella contro il Monza in programma domenica 22 ottobre alle 12:30, il nuovo duo d’attacco sarà questo.

Senza dimenticare Sardar Azmoun: l’iraniano scalpita, ma per ora ha trovato poco spazio, oscurato dall’avvio super di Lukaku e dello stesso Belotti. L’ex Bayer proverà a sfruttare la sosta per tornare al top della condizione e riuscire finalmente a ritagliarsi un ruolo più importante all’interno del roster degli attaccanti.

