Smalling, rientro più lontano: passi indietro dopo il provino di sabato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se da Dybala arrivano notizie confortanti dopo lo spavento di ieri, meno rosea la situazione che riguarda Chris Smalling, ormai ai box da diverse settimane per un misterioso problema tendineo.

Il centrale inglese sembrava essere prossimo al rientro in campo, con Josè Mourinho che sperava di poterlo portare in panchina per la trasferta di Cagliari, ma purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto. Anzi.

Stando a quanto racconta oggi il giornalista Lorenzo Pes de Il Tempo dai microfoni di Tele Radio Stereo, il difensore inglese nel provino di sabato scorso ha provato a forzare, ma le risposte sono state negative. Il giocatore ha avvertito ancora fastidio, e per questo non è stato portato da Mou in Sardegna.

Invece di fare un passo avanti, sono stati fatti due passi indietro. Smalling dunque torna ai box e il suo rientro in campo resta un rebus al momento di difficile soluzione. Mourinho sperava di sfruttare la sosta per riaverlo a disposizione in vista della ripresa del campionato, ma a questo punto è impossibile sapere se il centrale inglese sarà in campo domenica 22 ottobre contro il Monza.

Fonte: Tele Radio Stereo