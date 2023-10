Dybala, sospiro di sollievo: lieve stiramento al collaterale, tre settimane di stop

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembrano essere scongiurati problemi particolarmente gravi per Paulo Dybala, che nella nottata è stato portato in gran segreto a Villa Stuart per sottoporre l’argentino ai primi esami strumentali.

I controlli, scrive in questi minuti il portale Gazzetta.it, hanno fortunatamente escluso danni seri: i menischi e il legamento crociato sono a posto. Risulta solo un lieve stiramento al legamento collaterale, che gli procura una sintomatologia dolorosa, ma che potrebbe essere smaltito abbastanza in fretta, anche se molto dipende dai sintomi che prova il giocatore.

Dybala non risponderà alla chiamata dell’Argentina e resterà a Trigoria per sottoporsi alle terapie riabilitative del caso. Lo stop non sarà molto lungo: si parla di circa tre settimane lontano dal campo.

Considerata la pausa, che arriva al momento giusto, la Joya potrebbe tornare a disposizione di Mournho per Inter-Roma di fine ottobre, saltando solo la partita contro il Monza. Un’ottima notizia per giocatore, squadra e allenatore.

Fonte: Gazzetta.it