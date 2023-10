“ON AIR!” – FOCOLARI: “Battuta una squadra modestissima, non so se la Roma sia guarita”, ROSSI: “Dybala gioca con la paura di farsi male, e questo non lo aiuta”, NARDO: “La situazione di Smalling mi preoccupa in maniera clamorosa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Partita senza storia ieri. Va detto che il Cagliari è la peggiore squadra affrontata, anche peggio dell’Empoli, che almeno un friccicore ce l’aveva… Quel sozzone di Sozza l’unica cosa che azzecca ieri era il giallo a Paredes, per il resto ha sbagliato tutto quello che c’era di sbagliare. Nandez gli bestemmia in faccia e poi fa un fallo bruttissimo su Spinazzola, non doveva finire il primo tempo, Sulemana è rimasto in campo per miracolo. Dybala? Temo che giochi con la paura di farsi male…Prati entra male e andava ammonito, però lui gioca con questa paura lo porta a giocare con una postura sbagliata e a una certa morbidezza nei contrasti…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Il problema è la convivenza tra Mourinho e la società, non tra Mourinho e la squadra. Ndicka sta crescendo di partita in partita, Paredes idem, si sta prendendo in mano la Roma. Mourinho sta capendo pian piano le cose: Karsdorp è molto più forte di Kristensen, e mi chiedo perchè è stato preso il danese. E quando lasciava fuori Bove senza Cristante a centrocampo mi dava un po’ fastidio. Piano a dire che la Roma non ha gli esterni nulli, perchè non è vero: Spinazzola è un grande laterale, Karsdorp qualcosa di buono riesce a farlo e Celik è un giocatore malleabile…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Siamo tornati all’antico, e cioè che gli esterni migliori sono Karsdorp e Spinazzola. Se dopo tre anni non siamo riusciti a migliorare tentando varie strade, allora quello è un ruolo dove interventi di un certo livello li dovrai fare… La Roma sembrava svuotata da anima e identità tattica, ed è questo quello che mi ha preoccupato, e buttato giù. Per me questa è una squadra che ha un enorme potenziale, e ora sta finalmente venendo fuori…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma ha giocato bene a pallone, ho visto delle cose buone, delle trame che fanno ben sperare. Il problema di questi ragazzi è sapere quando la rifaranno una partita così. Bove? Oltre ad aver fatto tutto quello che gli chiede Mou, ha fatto anche tre passaggi fatti bene, non era facile riuscirci dopo aver corso così tanto, ti toglie lucidità. Molto bravo. Anche Belotti bravissimo. La Roma, al di là della forza del Cagliari, è molto migliorata e il gruppo è unito con l’allenatore. Dopo la cosa dell’esonero che è uscita, la squadra ha fatto subito sapere di stare con il tecnico, e io qualche dubbio a Genova ce l’ho avuto…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Io capisco che non ci sia simpatia per la Roma, ma arrivare a dire a DAZN in telecronaca che la colpa dell’infortunio era di Dybala perchè era andato troppo molle sul pallone mi sembra troppo…siamo riusciti a sentire anche questo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Llorente dovrebbe rientrare dopo la sosta, su Smalling bisogna capire: Mourinho a un certo punto ha avuto l’idea di portarlo a Cagliari, lui ha forzato sabato nella rifinitura ma non ha avuto buonissime sensazioni. Invece di fare un passo avanti ne ha fatti due indietro, e quindi vediamo nei prossimi giorni. Questo forzare non gli ha fatto benissimo…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “A me la situazione di Smalling continua a preoccupare in maniera clamorosa. Siamo tornati a vivere il calvario della stagione 2020/2021, non si riusciva mai a recuperare al 100%…boh…è tosta, dalla salute di Smalling dipende la stagione della Roma. E meno male che c’è Cristante, santo Bryan, è determinante in quella posizione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Partita troppo facile? E’ la Roma che l’ha semplificata. I terzini hanno fatto quello che generalmente si fa in un modulo come questo, hanno attaccato. Dopo i gol di Aouar e Lukaku la partita non ha regalato più sorprese,

Furio Focolari (Radio Radio): “Per me la storia di Mourinho esonerato non è mai stato sul tavolo, per me non è vera e non l’ho mai presa in considerazione. La Roma doveva vincere ieri e lo ha fatto. Lukaku? Basta vedere i gol che ha fatto in carriera, ha una media di trequarti di gol a partita. C’è stato un momento della sua carriera con Inter e Belgio in cui ha sbagliato molto, ma è stato un periodo. Ma lui è uno che fa la differenza. Roma guarita? Non lo so. Mentre la Lazio ha vinto contro una grande squadra, la Roma ha battuto una squadra modestissima…Però ha fatto il suo e lo ha fatto bene. E’ una squadra in crescita. Dybala? Pensavo che non fosse una cosa grave: lui è uno che ha paura, ha sentito questa cosa che tirava al collaterale e ha pensato subito al peggio… In campo con l’Inter? Dico no, lui ha bisogno di tempo: se la Gazzetta dice 3 settimane, a lui servirà un mese…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Dybala è un giocatore straordinario, la Roma davanti ha due giocatori che nel nostro campionato fanno la differenza. Se stesse bene, Paulo sarebbe ancora il migliore della Serie A, ha un talento straordinario. Purtroppo ne ha sempre una, ma ha ragione Lukaku: è il calciatore più importante della rosa insieme al belga. Tutti volevano Lukaku: lo voleva l’Inter, lo voleva la Juve, e poi lo ha preso la Roma e ora fa la differenza. Però era da tempo che il belga non stava così bene…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Lukaku si è preso di tutto questa estate: del grasso, dell’ingordo, di quello che non si allenava, ma lui deve essere il rimpianto di tutti. Lui non è voluto andare all’Inter, la Juve non aveva i soldi per prenderlo, il Milan ha preferito spenderli per altri giocatori e quindi è andato da un’altra parte. Lukaku è più decisivo di Dybala, credo che si possa dire…”

