Lukaku: “Mourinho alla Roma non aveva una squadra top. Qualcosa è accaduto tra lui e non so chi..”

NOTIZIE AS ROMA – L’ex attaccante giallorosso Romelu Lukaku, arrivato in prestito alla Roma nell’ultimo anno di Mourinho, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna del Corriere dello Sport nel corso della quale ha parlato anche dei presunti dissapori con lo Special One.

“Se è successo qualcosa tra me e lui in giallorosso? Assolutamente no. José… José è un vincente, l’ho avuto due volte, prima a Manchester e poi alla Roma. Qualcosa è accaduto tra lui e non so chi, e non volevo mettermi in mezzo. Di José non parlerò mai male, alla Roma non aveva una squadra top, ma è andato fino in fondo. Gli auguro sempre il meglio, anche in Turchia sta facendo cose fantastiche”. [Fonte: Corriere dello Sport]