ROMA DA BRIVIDI

AS ROMA NEWS – Una notte di quelle che non si dimenticano facilmente. Una partita vibrante, in una cornice da pelle d’oca. E la Roma che vince in rimonta, grazie a un gol di Shomurodov all’ultimo secondo di recupero. Il 2 a 1 finale però lascia aperto il discorso qualificazione, con l’Athletic Bilbao che però dovrà riuscire a battere i giallorossi con due gol di scarto per prendersi i quarti.

Nella notte magica di ieri il protagonista assoluto è però un Olimpico da brividi. La Sud è un muro impressionante di bandiere giallorosse, con il resto dello stadio che prova a seguire le orme della curva riproducendo uno spettacolo unico al mondo. Le vibrazioni sono forti, i cori d’incitamento costanti e continui. La spinta del pubblico romanista riesce a far dare alla squadra quel qualcosa in più che fa la differenza in gare equilibrate e combattute come quella di ieri.

La Roma costruisce le occasioni migliori, su tutte la traversa interna colpita da Dybala su assist di Baldanzi, ma nella ripresa è il Bilbao a colpire con il Williams meno atteso dopo un calcio d’angolo dalla destra. La reazione dei ragazzi di Ranieri è da applausi: l’Athletic sbanda, graziato da un sinistro a botta di sicura di Baldanzi che non centra la porta da ottima posizione. A mettere le cose a posto ci pensa di nuovo lui, lo spagnolo Angelino, che stavolta si concede il lusso di segnare col suo piede debole, il destro: conclusione raffinata con l’interno che coglie il palo interno prima di spegnersi alle spalle del portiere avversario.

La gara torna sui binari dell’equilibrio, rotto dall’espulsione di Yeray a pochi minuti dal novantesimo. La Roma, modificata dai cambi di un Ranieri bravissimo a tenere tutti sulla corda, ci crede di più. E colpisce nel recupero: Saelemaekers, partito a sorpresa dalla panchina, trova il varco giusto per servire Eldor Shomurodov, anche lui entrato in campo da pochi minuti: l’uzbeko controlla, si gira e calcia angolato col sinistro, battendo Agirrezabala. L’esplosione di gioia è doppia: dopo la rete che fa impazzire l’Olimpico, il VAR tiene tutti col fiato sospeso fino a quanto non conferma la regolarità del gol. Non poteva essere altrimenti in una serata magica come quella. La Roma si aggiudica con merito il primo round di una sfida che ha ancora tante emozioni da regalare. Tra una settimana al San Mamès ci sarà da soffrire.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini