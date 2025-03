RANIERI: “Roma dura da digerire. Stadio meraviglioso, hanno segnato anche loro. Baldanzi è in un momento d’oro. Qualificazione aperta, è un 50 e 50”

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Athletic Club, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

CLAUDIO RANIERI A SKY SPORT

Il suo piano partita oggi è riuscito perfettamente.

“L’idea è avere più opzioni prima di iniziare la partita. Prepari sia nel bene che nel male come aiutare i ragazzi in campo. Era una partita difficile e lo sarà anche il ritorno, sappiamo della loro forza. Ma conosciamo anche la nostra, noi ci siamo e siamo duri da digerire, lottiamo su ogni pallone. È finito il primo tempo, ora è un 50-50”.

Molto bene i giovani.

“Vedendoli in allenamento mi da la consapevolezza che tenerli fuori mi rincresce, perché sono sempre pronti. Baldanzi poi è in un momento d’oro. Ho visto la gara di settembre e lui li ha messi spesso in difficoltà, per cui ho deciso di ripetere la stessa situazione. Ha fatto veramente una grande partita”.

Che corde ha tocca in Celik?

“Credo che dare fiducia ai giocatori sia la cosa più importante per un allenatore. Tanto tutti sbagliamo, sia allenatore che giocatore, per cui mettersi a infilare le perline i ragazzi perdono fiducia in se stessi e non va bene. Cerco di fargli migliorare dove non va bene, poi devono essere liberi di giocare e aiutare la squadra. Do direttive e correttivi, poi studiamo cosa fare per cercare di creare problemi agli avversari. Ho dei ragazzi splendidi che mi seguono in tutto e per tutto e questa è una grande soddisfazione per ogni allenatore”.

Dove può dare ancora qualcosa in più la Roma?

“Dobbiamo continuare su questa strada. Se riusciamo dovremmo sbagliare meno passaggi e cercare di giocare più velocemente, perché solo così trovi i varchi giusti. Oggi loro chiudevano molto bene sulle fasce e hanno i due fratelli che hanno una moto al posto delle gambe. Dovevamo aiutare i difensori a raddoppiare su di loro, perché sanno andare sia sull’esterno che sull’interno. Il grosso ora lo sappiamo fare, dobbiamo migliorare i dettagli che fanno grande una squadra”.

CLAUDIO RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

Dovbyk di nuovo molle. E’ pentito di non aver fatto giocare Shomurodov?

“Coi se e coi ma non si combina niente. Magari iniziava Shomurodov e non faceva gol, e lo faceva Dovbyk. Il ragazzo ha lottato, mi dispiace che è scivolato, mi ha amareggiato. Gliel’ho detto che per via degli scarpini non stanno in piedi. Pazienza…”

Perchè Konè fuori? Rensch a destra?

“Konè sta spingendo da quando sono arrivato e aveva bisogno di tirare il fiato. Rensch l’ho utilizzato per attaccare, perchè ha piedi buoni e può dialogare con Dybala, ma anche per contenere. Faccio un plauso ai ragazzi, sempre in partita e anche grazie al pubblico. E’ stato uno spettacolo bellissimo, complimenti…”

Sul gol non era fuorigioco?

“Non era fuorigioco, lo sapevamo che se era per quello non era da annullare”.

La Roma non molla un colpo, cosa sta cambiando dal suo arrivo?

“L’allenatore…(ride, ndr). I giocatori, c’è fiducia reciproca. Mi trovo molto bene con questa squadra. Io non ero un campione, ma non mollavo mai ed è quello che chiedo anche a loro”

Lo stadio?

“Bellissimo, sono rimasto a bocca aperta. Hanno segnato anche loro…”

