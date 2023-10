Lukaku, nuovo messaggio della curva nord nerazzurra: “Non ci interessano le tue giustificazioni, se hai le palle vieni a Milano”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Domenica 29 ottobre andrà in scena Inter-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A. L’atmosfera si preannuncia caldissima e i tifosi nerazzurri sono pronti ad accogliere Romelu Lukaku nel peggiore dei modi.

Fuori dallo stadio Meazza saranno distribuiti 50mila fischietti per disturbare il centravanti belga durante il match. Ieri poi l’attaccante ha parlato dal ritiro del Belgio (“Se dicessi cosa è successo questa estate tutti rimarrebbero scioccati“), scatenando la reazione della curva nord interista.

“In***e schifoso, non ci interessa quello che hai da dire – il messaggio condiviso dal tifo organizzato nerazzuro su Instagram -. Non ci interessano le tue giustificazioni, non vogliamo minimamente sentire la tua voce. Se hai le p***e (dubito), viene al Meazza. Milano ti aspetta“.

Un messaggio tutt’altro che distensivo, che alimenta tensioni esagerate per una partita di calcio.