Lukaku riposa, Mou sorride. E con Pellegrini e Sanches spera in una Roma da Champions

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mourinho può sorridere. Romelu Lukaku non ha giocato ieri con il Belgio: il ct Tedesco ha deciso di lasciare a riposo Big Rom per dare spazio alle riserve nel match amichevole vinto contro la Serbia grazie a un gol di Carrasco.

Una buona notizia per il centravanti, che tornerà titolare molto probabilmente domenica per la sfida contro l’Azerbaigian: Lukaku aveva bisogno di tirare il fiato dopo gli impegni ravvicinati giocati con la maglia della Roma. Il belga tra l’altro, dopo l’impegno con la propria nazionale in programma il 19 novembre, avrà una settimana di tempo per preparare al meglio Roma-Udinese del 26 novembre.

Nel frattempo a Trigoria Mourinho sta lavorando con i pochi uomini a disposizione, ma può contare sul rientro stabile in gruppo di Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola e Renato Sanches. Tre calciatori che, se in grado di recuperare la migliore condizione fisica, possono cambiare volto all’undici giallorosso. Renato Sanches e Pellegrini sono sulla carta i due intermedi, uno di qualità e l’altro di gamba, che dovevano formare la mediana titolare nella testa di Mou. Entrambi, di fatto, non sono mai stati a disposizione del tecnico in questa prima metà di stagione.

Contro l’Udinese la speranza di Mourinho è di poter schierare una formazione molto simile a quella che aveva in mente per la Roma: a rischiare il posto potrebbe essere Paredes, che ha alternato prestazioni convincenti ad altre meno brillanti. Deludente anche l’apporto dato finora da Aouar: nonostante l’assenza di Pellegrini, l’algerino ha faticato a imporsi con il tecnico che gli sta preferendo il giovane Edoardo Bove. Per i tre nuovi acquisti arrivati in estate è il momento di cambiare passo e dare qualcosa in più alla mediana giallorossa.

