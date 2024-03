Lukaku sta bene, ok per il Belgio: domani sarà titolare a Wembley contro l’Inghilterra

NOTIZIE AS ROMA – Romelu Lukaku sta bene e dovrebbe partire titolare nella sfida che la nazionale belga giocherà domani sera contro l’Inghilterra a Wembley, fischio d’inizio alle ore 20:45.

Sono queste le notizie che trapelano dal Belgio. Il centravanti della Roma, reduce da un problema all’anca, oggi si è allenato regolarmente col gruppo a disposizione del ct Domenico Tedesco.

Lukaku era già tornato ad allenarsi nella giornata di giovedì, svolgendo però un programma di lavoro personalizzato per due sedute prima della sfida contro l’Irlanda, gara che Big Rom ha seguito dalla panchina.

Il match contro gli inglesi sarà importante in chiave Roma: Daniele De Rossi guarderà la partita con vivo interesse per capire le condizioni di Lukaku in vista della trasferta di Lecce.

