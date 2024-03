Calciomercato Roma, le ultime: se va via Dybala assalto a Gudmundsson. Lukaku verso l’Arabia, la Juve vuole dare Huijsen all’Atalanta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Complice la pausa di campionato, sui giornali e sui siti dedicati al calciomercato si torna a parlare di affari e possibili trattative in vista della prossima estate. Grandi manovre in casa Roma, specialmente in attacco: i riflettori del mese di luglio saranno puntati soprattutto su Paulo Dybala e Romelu Lukaku, il cui futuro in giallorosso è quantomai incerto. I motivi sono diversi.

Per quanto riguarda la Joya, il giocatore è di proprietà della Roma ma ha una clausola rescissoria relativamente bassa (12-13 milioni di euro valida per l’estero) che fa gola a diversi top club, su tutti Atletico Madrid, Barcellona e Chelsea che lo stanno seguendo con vivo interesse.

Per il momento da Trigoria tutto tace sul fronte del rinnovo, e se in estate uno di questi club dovessero farsi avanti, l’argentino potrebbe anche lasciarsi tentare e cambiare casacca. A quel punto la Roma dovrebbe tornare sul mercato per trovare un erede di Dybala, ma più giovane: un giocatore che piace molto è Gudmundsson del Genoa, valutato 25-30 milioni dai liguri.

Diversa la situazione legata a Lukaku: il belga è di proprietà del Chelsea, e farà ritorno a Londra a giugno. A quel punto il nuovo ds dovrà decidere come comportarsi, se provare a rinnovare il prestito o abbandonare Romelu per puntare su un nuovo centravanti da ruotare con Abraham. Azmoun in bilico: è in prestito e va discusso il riscatto col Bayer.

Per la difesa incerta la situazione di Dean Huijsen: il difensore è in prestito secco, e la Roma dovrebbe aprire una trattativa con la Juventus per acquistarlo a titolo definitivo. I bianconeri difficilmente accetteranno un nuovo prestito, dato che il valore del calciatore è schizzato alle stelle.

Nelle intenzioni della Juventus c’è di utilizzare il centrale olandese come pedina di scambio con l’Atalanta per avere Koopmeiners, grande obiettivo dei bianconeri per il prossimo anno. Huijsen piace tanto a Gasperini, e il suo inserimento nell’affare con i bergamaschi contribuirebbe ad abbassare di parecchio le pretese di Percassi per il centrocampista orange.

Fonti: Gazzetta.it / Tuttomercatoweb.com / Tuttosport.com

