“ON AIR!” – FERRAZZA: “Pinto poco sincero, preferisco Mou che dice le cose in faccia”, FOCOLARI: “Non ho più stima di lui come allenatore”, LO MONACO: “Lukaku? La Gazzetta non vede l’ora che vada via dalla Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Fossi nella Roma andrei dal Torino e cercherei di prendere in tutti i modi Bellanova…in tutti i modi…e secondo me ormai siamo già oltre…Ha una grande facilità di corsa, va sempre. Io proverei a fare l’accoppiata Bellanova-Buongiorno dal Torino, visto che perderai probabilmente Smalling e Hauijsen l’anno prossimo… con Mancini, Ndicka, Llorente e Buongiorno lì in mezzo saresti a posto…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Zaniolo? Fisicamente è diventato la metà di prima, ma calcisticamente è rimasto uguale…Ieri molto bene sia Pellegrini che Mancini con l’Italia, a me il difensore è piaciuto, è cresciuto tantissimo sotto l’aspetto della personalità e della tranquillità, non sbaglia quasi nulla e ha pure un bel lancio…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Mando un abbraccio a Josè…ci sono dei saponi neutri che quando ti rode qualcosa alleviano il dolore… Lui ha la storia dalla sua parte, ha i soldi, è simpatico, intelligente, è un bell’uomo…Gli esoneri capitano, è successo a tutti i grandi allenatori. Però Mourinho, pensa alla prossima squadra, e noi tiferemo per te perchè sei una persona intelligente…ora però basta…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Per il ruolo di ds avrei preso Massara, ma non voglio dare giudizi su Modesto perchè non lo conosco dal punto di vista lavorativo. La cosa che mi ha colpito è il fatto che abbia chiesto un frontman, un direttore che possa affiancarlo e rappresentarlo dal punto di vista della comunicazione…se cercate in giro, non esistono interviste di Modesto. Quindi è uno che lavora dietro le quinte, e dunque non vuole venire qui a fare il fenomeno…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Nessuno vuole disconoscere la storia di Mourinho, la Roma non vinceva nulla da anni, ma è pure vero che i risultati di quest’anno sono stati quelli che sono stati…Perchè non ammettere di aver sbagliato, quest’aura di infallibilità…Nel calcio non si vive di ricordi, ma di presente. E il presente è stato fallimentare…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Mourinho? Non lo trovo inopportuno, ha parlato da non tesserato della Roma di un altro non tesserato della Roma, perchè nemmeno Pinto lo è. E’ stato per primo Pinto a dire cose non vere, o comunque a edulcorare tutto non essendo proprio sincero…Continuo ad apprezzare più una persona così, che ti dice le cose…e posso immaginare cosa dirà quando non sarà più stipendiato dalla Roma…più di chi fa “meus amigos” e poi fa gli aperitivi e racconta tutta un’altra realtà…io preferisco chi dice le cose in faccia…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Anche il più grande oppositore di Mourinho non può essersi accorto che la Roma ha giocato due finali europee consecutive, ed è stato qualcosa di clamoroso. Lui ieri non ha parlato della Roma, non ha parlato di De Rossi, che sta facendo un percorso eccezionale. La cosa finalmente che si chiarisce è il rapporto con Pinto: con quelle parole ti sta dando un giudizio sulla persona e sul professionista. E di opportuno o inopportuno in quello che ha detto non c’è nulla…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Gazzetta dello Sport non vede l’ora che Lukaku vada via dalla Roma. Per carità, è molto probabile che lo faccia, però fare tre mesi di titoli e accompagnarlo continuamente alla porta mi sembra troppo… I 50 milioni di ingaggi risparmiati il prossimo anno? Ovviamente per la Gazzetta il primo che deve andare via è Lukaku…Il problema è che se davvero andassero via Boer, Huijsen, Llorente, Angelino, Sanches, Kristensen, Lukaku, Azmoun, Spinazzola, qualcun altro dovrà pure arrivare… Ma tanto mo ci pensa Modesto, perchè ieri la Gazzetta ci ha detto che arriverà lui senza dubbi…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mourinho ieri ha raccontato quello che sapevamo, cose che venivano regolarmente smentite da Trigoria. Mi sembra pronto a tornare a lavorare, non so quanti grandi club europei possano mettergli in mano la propria squadra, però in Inghilterra ha lasciato ricordi importanti. Vediamo cosa succede. Il suo addio alla Roma è stato molto più velenoso, e il rapporto più difficile di quello che potevamo pensare…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Mourinho? Premesso che per contrappasso ha dovuto sbandierare dopo aver preso per il c*lo i guardalinee…a lui gli rode assai questa storia di essere stato esonerato. Ci sono tanti allenatori che vengono esonerati dopo aver vinto lo scudetto, così come allenatori che scappano dopo aver vinto una coppa. Questo forse non se lo ricordava… Allenatore molto importante per la storia del calcio, alla ricerca del tempo perduto, che secondo me è veramente perduto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho ormai è solo un personaggio, non ho più stima di lui come allenatore. Si sorprende che è stato esonerato dalla Roma, ma era stato esonerato anche da Chelsea, United e Tottenham. Ha fatto due finali, ma la squadra era abituata a giocare in Europa, aveva fatto una semifinale di Europa League anche con Fonseca. La Conference io non la considero, anche se qualcuno si offenderà. E in campionato ha fatto malissimo. Dopo di lui, la Roma ha cominciato a fare benissimo, è una squadra fantastica da quando non c’è più lui. Per me Mourinho non è più un grande allenatore, è un ex grande allenatore…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io non so se la Roma è una squadra fantastica, ma ci sono 10 giocatori che rischiano di andare via. Vedremo che scelte faranno, sono molto curioso di capire quale sarà il nuovo indirizzo, che fine faranno Dybala e Luakaku, e altri 7-8 che secondo me dovrebbero cambiare aria. Sono curioso di capire quale sarà il nuovo mercato, perchè di questi tre anni alla fine ci rimane davvero ben poco…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!