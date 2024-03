Sexgate, la Roma avvia un’indagine interna. La Repubblica: “Caccia alle streghe, club sull’orlo di una crisi di nervi”

NOTIZIE AS ROMA – Il sexgate di Trigoria, come viene definito da alcuni giornali, continua a tenere banco sulle colonne dei quotidiani. Alcuni dei quali sembrano vivere con particolare enfasi questa vicenda, e non perdono modo per sparare bordate all’indirizzo del club giallorosso.

Oggi sulle pagine de La Repubblica si racconta che la Roma ha avviato un’indagine interna, con tanto di email inviata a tutti i propri dipendenti per cercare di capire se qualcuno di loro abbia contribuito a diffondere informazioni sui licenziamenti dei due dipendenti vittime della diffusione di un video hard che li riguardava.

Sulle posta elettronica dei dipendenti è arrivata, senza preavviso, una lettera: “Citazione per un colloquio investigativo”, si legge nell’oggetto. Una convocazione firmata da un noto legale della capitale, a cui la Roma ha affidato un compito: “Svolgere attività investigativa” per indagini difensive: lo prevede il Codice di procedura penale, per chi ritenga di poter essere indagato.

Un’indagine difensiva interna. Che, scrive La Repubblica, “somiglia molto a una caccia alle streghe“. La dirigenza romanista viene descritta “sull’orlo di una crisi di nervi. E nel tentativo di venirne fuori si agita in modo quasi sguaiato”.

Intanto gli interrogatori del procuratore federale Chinè vanno avanti: domani verranno ascoltati Vito Scala e un calciatore 18enne straniero della Primavera.

Fonte: La Repubblica