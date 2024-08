L’ultima magia di Dybala: spiazza la Roma, gli arabi e i Friedkin. Tifosi in festa sotto casa della Joya

AS ROMA NEWS – L’improvviso e inaspettato dietrofront di Paulo Dybala ha fatto impazzire i romanisti, e ora la possibile contestazione per la prima all’Olimpico si trasformerà in una festa.

La giornata di ieri è stata particolarmente convulsa e carica di emozioni, con il saluto di Paulo ai compagni di squadra e l’abbraccio dei tifosi che gli chiedevano a gran voce di non lasciarli. Nella testa del giocatore affioravano i primi dubbi. Poi la chiacchierata con la sua famiglia, quindi la telefonata all’agente (e agli arabi) e alla Roma: “Resto, niente Al Qadsiah”.

Il no della Joya a 75 milioni di euro ha sorpreso tutti: gli arabi, che erano ormai sicuri di aver convinto il calciatore, ma anche la Roma, che era ancora nel bel mezzo della trattativa con l’Al Qadsiah. I giallorossi avevano rifiutato la prima offerta da 3 milioni di euro, ma più di 4-5 milioni non sarebbero comunque riusciti a incassare.

Paulo alla fine è andato dove lo ha portato il cuore. E i Friedkin alla fine potrebbero non dispiacersene. E’ vero che il 30enne di Laguna Larga in questa stagione costerà alla società 16 milioni lordi, molti, e fra una quindicina di partite se avrà giocato in ciascuna almeno 45 minuti, il suo contratto si rinnoverà automaticamente fino al 30 giugno 2026 a 7,5 milioni netti più 2 di bonus. Quindi liberarsi dell’ingaggio sarebbe stato ossigeno per i conti.

Ma è anche vero che cedere per soli 4 milioni più bonus il miglior giocatore della rosa non sarebbe stato un affare. E avrebbe spinto i tifosi a contestare la proprietà, che è l’ultima cosa che vuole la famiglia texana, da sempre attentissima al rapporto con la piazza.

I tifosi infatti, dalla depressione per l’addio del calciatore più forte in rosa, sono passati all’euforia. E alla notizia del gran rifiuto di Paulo, un nutrito gruppetto di romanisti si sono radunati sotto casa sua all’Infernetto per onorarlo con una festa improvvisata. Anche questa è la Roma.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Corriere della Sera

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!