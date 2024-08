Dybala resta, come cambia il mercato Roma? Sfumano Riquelme e Galeno. Ma Danso si avvicina

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Come cambierà il mercato della Roma ora che Dybala ha deciso di restare? E’ la domanda che si fanno in molti in queste ore.

Ieri Ghisolfi, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si era mosso forte su Rodrigo Riquelme, il 24enne dell’Atletico Madrid, che sembrava aver messo la freccia su Boga, altro obiettivo del ds giallorosso. Il dietrofront di Dybala ha azzerato tutto: non se ne fa più niente. Sfumata anche la pista Galeno, altro obiettivo romanista in vista dell’addio della Joya.

Ha invece preso prepotentemente piede la trattativa con il Lens per Kevin Danso, 25 anni, difensore centrale austriaco del club francese. Uno che Florent Ghisolfi conosce molto bene, avendolo portato lui al Lens nel 2021, prelevandolo dal Fortuna Dusseldorf.

Il giocatore ha già un accordo con la Roma, vuole venire a tutti i costi. Il prezzo? Ventitrè milioni di euro più 2 di bonus, quelli che il Lens aveva chiesto nei giorni scorsi anche all’Atalanta, prima che il club lombardo decidesse di virare su Becao.

Genitori ghanesi, cresciuto calcisticamente tra Inghilterra, Germania e Francia, da bambino giocava anche a rugby, prima di virare sul calcio a 15 anni. Ha iniziato come attaccante segnando 43 gol nelle giovanili, poi la svolta. Fino ad esser nominato lo scorso anno miglior difensore della Ligue 1.

Fonte: Gazzetta dello Sport

