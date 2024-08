Roma, manca ancora il terzino destro: stallo Assignon, rebus Abdulhamid

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Dopo l’euforia per la notizia della permanenza di Dybala, ora bisogna però tornare a pensare al mercato in entrata e andare al più presto a coprire una delle lacune principali rimaste in rosa: la mancanza di un terzino destro.

Il solo Celik non può bastare, e per questo Ghisolfi sembrava pronto a chiudere per Lorenz Assignon. Da giorni si parla di accordo ormai a un passo col Rennes sulla base di 11 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, ma non è arrivata l’accelerata decisiva. L’affare dunque sembra essere stato messo in stand by, e anche per Roma-Empoli, seconda di campionato, De Rossi non avrà ancora a disposizione il titolare che chiede da inizio mercato.

L’altra pista ancora aperta è quella che porta a Saud Abdulhamid, 25 anni, terzino destro saudita che potrebbe lasciare la ricchissima Arabia per venire a giocare in Italia. L’affare è legato a doppio filo a quello di Joao Cancelo: se giocatore e Manchester City accetteranno l’offerta dell’Al Hilal, Abdulhamid potrà essere libero di viaggiare in direzione della Capitale.

La Roma in questo caso spenderebbe appena 2,5 milioni di euro per il cartellino del calciatore: l’affare Abdulhamid sarebbe dunque un colpo low cost. Una vera e propria scommessa su un calciatore di cui in Arabia si parla un gran bene, ma tutto da verificare nella nostra Serie A.

