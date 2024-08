Ora palla a De Rossi: contro l’Empoli spazio al 4-2-3-1 con Dybala e Soulè

NOTIZIE ROMA CALCIO – La permanenza di Dybala spariglia le carte anche sul campo, con De Rossi che aveva cominciato a pensare a una Roma senza la Joya. Il dietrofront dell’argentino cambia tutto in vista del campionato ma anche della prima all’Olimpico.

L’argentino è pronto a prendersi la scena all’Olimpico domenica sera, e il tecnico potrebbe optare per un cambio di modulo e adottare fin da subito un 4-2-3-1 con Dybala alle spalle di Dovbyk o un 4-3-2-1 con Soulè ad agire più vicino alla Joya.

Oggi il tecnico comincerà a provare l’undici per i toscani: probabile il rientro dal primo minuto di Paredes, l’unico regista certificato di questa squadra. Ok Le Fee, che si candida per una maglia da titolare. Anche Bove è a disposizione e chiede spazio.

In difesa confermatissima la coppia Mancini-Ndicka, in attesa di rinforzi dal mercato. Il solo Smalling a 34 anni come alternativa è troppo poco per dare garanzie a De Rossi, che aspetta al più presto un nuovo centrale su cui contare.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Romanista / Il Messaggero

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!