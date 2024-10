L’ultimo Juric: oggi la decisione di Friedkin

AS ROMA NEWS – Appeso a un filo sottilissimo. Che potrebbe spezzarsi dopo Roma-Torino di giovedì sera, ma anche prima. Oggi infatti è attesa la decisione dei Friedkin sul futuro di Ivan Juric, in bilico dopo i cinque gol incassati a Firenze senza colpo ferire.

Se il croato non è stato ancora sollevato dal suo incarico è perchè c’è una partita alle porte e al momento non è stata presa una decisione definitiva sull’alternativa da mettere in panchina. I Friedkin si trovano ancora negli Stati Uniti, ma potrebbero fare rientro nella Capitale a ore.

Ieri Juric ha diretto l’allenamento dopo averlo dovuto rinviare di un paio d’ore, quando a Trigoria regnava sovrana l’incertezza: nella Roma mancano punti di riferimento, e Ghisolfi è stato costretto ad annullare il suo viaggio in Francia per restare nel quartier generale giallorosso a tenere d’occhio la situazione. Che resta bollente.

La squadra sembra aver scaricato il tecnico: da Cristante a Mancini, da Hummels a Paredes, sono rimasti in pochi al fianco di Juric. La sua posizione è pericolante come non mai. I Friedkin potrebbero concedergli un’ultima occasione giovedì sera, quando la Roma affronterà proprio l’ex squadra dell’allenatore croato. Ma non è detto.

La decisione definitiva sul futuro di Juric verrà presa soltanto oggi. E non sono da escludere ribaltoni improvvisi. Al momento resta in piedi l’ipotesi di un ritorno di Claudio Ranieri come traghettatore fino a giugno, ma non è da escludere nemmeno che il testaccino arrivi a Trigoria nelle vesti di nuovo direttore tecnico, magari al fianco di Daniele De Rossi.

Al momento però non ci sarebbero stati contatti con l’allenatore esonerato appena 40 giorni fa su diktat della ex Ceo Souloukou. Daniele sarebbe disposto a tornare, ma chiederebbe anche la presenza di un garante tecnico della sua seconda avventura. E Ranieri sarebbe la figura ideale.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo / Leggo

