ALTRE NOTIZIE – Si è spento all’età di 81 anni Gigi Simoni. Il 22 giugno del 2019 era stato colpito da un ictus, venendo ricoverato nell’ospedale di Pisa.

Dopo 11 mesi esatti, l’ex allenatore di Lazio e Inter tra le altre, non ce l’ha fatta. In carriera ha collezionato più di 330 panchine in partite ufficiali, vincendo anche la Coppa Uefa del 1998 con l’Inter.