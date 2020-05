Calciomercato Roma, l’Inter Miami vuole Pastore: offerti 5 milioni, la Roma ne chiede 10

AS ROMA NEWS – Javier Pastore potrebbe davvero lasciare la Roma nel corso del prossimo mercato e risolvere un bel problema a Petrachi, al lavoro per tagliare in modo pesante il monte ingaggi della squadra giallorossa.

Stando a quanto riferisce il portale Tuttomercatoweb.com, l’Inter Miami di David Beckham sta facendo sul serio per il Flaco ed è disposto ad offrire 5 milioni di dollari l’anno al giocatore, e 5 milioni di euro alla Roma.

Per i giallorossi però l’offerta è ancora troppo bassa: per lasciar partire Pastore chiede il doppio di quanto proposto informalmente, e cioè 10 milioni di euro. Resta poi da convincere il trequartista argentino, che ha più volte ribadito la sua volontà di restare a Roma fino a fine contratto.

Fonte: Tmw.com