Miranchuk, Chakvetadze e Tete: la Roma già a caccia dell’erede di Mkhitaryan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non c’è grande ottimismo sulla possibilità di riuscire a trattenere Mkhitaryan, così come Smalling. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), che racconta come la Roma sia già a caccia del sostituto dell’armento per lo scacchiere di Fonseca.

Tre i nomi su cui Petrachi sta lavorando. Il primo di questi è Aleksei Miranchuk, 24 anni, trequartista in grado di giocare anche da esterno. L’attaccante della Lokomotiv Mosca è stato proposto ai giallorossi, e il ds lo sta valutando.

L’altro calciatore passato ai raggi X è più noto dalle parti di Trigoria: si chiama Giorgi Chakvetadze, 20 anni, stellina del Gent che la Roma ha affrontato in Europa League e che nel match contro i giallorossi fece un’ottima impressione a Fonseca. Anche lui nasce trequartista ma può giocare anche da esterno sinistro.

Infine c’è Teté dello Shakhtar, anche lui 20enne: il brasiliano è più un esterno destro di piede mancino, ma può giocare in tutti i ruoli dell’attacco. Era stato già accostato più volte alla Roma, con Fonseca che lo ha segnalato a Petrachi. Tra i tre è probabilmente quello che costa di più.

Fonte: Il Messaggero