Friedkin, il piano per rilanciare la Roma: trattenere i gioielli e 85 milioni da investire

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin non ha ancora mollato la Roma. Il magnate texano ha stimato il nuovo valore del club post emergenza Coronavirus intorno ai 500 milioni di euro, una cifra inferiore di circa 100 milioni a quella stabilita prima dello stop alla trattativa.

A raccontarlo è l’edizione odierna di “Milano Finanza“, quotidiano economico che anche nei giorni scorsi si era occupato dell’affare Roma. Secondo il giornale, qualora Pallotta e Friedkin dovessero alla fine trovare un accordo per la cessione del club al texano, la Roma avrebbe non solo un nuovo proprietario ma anche un imprenditore pronto a investire soldi per il nuovo corso.

Friedkin infatti avrebbe intenzione di trattenere i suoi gioielli Zaniolo e Pellegrini, e investire circa 85 milioni di euro tramite un aumento di capitale. Ma tutto è legato alla buona riuscita della trattativa con Pallotta, che potrebbe anche non essere disponibile allo sconto. La partita contabile è aperta e il risultato non è scontato.

Fonte: Milano Finanza