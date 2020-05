Roma, riecco Baldini: Pallotta gli affida il ruolo di consulente esterno per il mercato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – James Pallotta torna a chiedere aiuto a Franco Baldini nel momento del bisogno. Ora che la Roma dovrà affrontare un mercato particolarmente complesso, il presidente del club giallorosso è tornato a rivolgersi al suo amico fidato.

Lo racconta in questi minuti il portale della Gazzetta dello Sport, che rivela come Baldini assumerà l’incarico di consulente esterno per il mercato. Le sue conoscenze in Premier League e non solo saranno di fondamentale aiuto per la Roma, che dovrà principalmente preoccuparsi di trovare una sistemazione ai calciatori in esubero.

La prima avventura di Baldini in giallorosso fu nel 1998: sette anni di rapporto tra alti e bassi e in mezzo uno scudetto, il terzo della Roma. Tornò nel 2011 con la proprietà americana nel ruolo di direttore generale, quindi l’avventura al Tottenham, e il ritorno nel 2016 come consulente esterno.

Fonte: Gazzetta.it