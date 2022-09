Ma il solo Dybala non può bastare: da Pellegrini a Abraham, ecco chi deve fare ancora la differenza

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brilla la stella di Paulo Dybala. Giornali e media osannano la prestazione superlativa della Joya, un rimpianto per molte squadre, dalla Juventus all’Inter, che in estate, per diversi motivi, se lo sono lasciato scappare.

La Roma adesso se lo tiene stretto, Mourinho se lo coccola con parole dolci: “E’ un giocatore di livello incredibile, ha cambiato il nostro modo di giocare. Paulo in condizioni normali non giocherebbe nella Roma“, le dichiarazioni del mister al termine della partita di ieri.

Ma il solo Dybala non può bastare. La Roma, per fare un salto di qualità, deve poter contare anche sulla crescita degli altri suoi giocatori migliori. A cominciare da Tammy Abraham, un attaccante giovane e dall’enorme potenziale, ma che ancora fatica a esplodere.

L’inglese spesso sembra accontentarsi della giocata, del gol, dell’ovazione del pubblico. Ma lui, per qualità tecniche e fisiche, potrebbe fare molto di più di quello che sta rendendo. Da lui, al secondo anno in Serie A, ci si aspetta un rendimento superiore di quello della stagione precedente.

C’è poi Lorenzo Pellegrini, il capitano giallorosso, che sembra non aver tratto giovamento dalle parole di Mourinho di inizio stagione: “E’ diventato un grande giocatore”, la consacrazione del mister. Il rendimento del trequartista però non è ancora a quel tipo di standard: spesso, quando il livello dello scontro si alza, lui finisce per sparire dal campo.

E infine c’è Nicolò Zaniolo. Lui si che in questo avvio di stagione aveva dimostrato di essere cresciuto in maniera esponenziale rispetto alla stagione precedente, confermando quanto di buono aveva lasciato intravedere prima di quel doppio infortunio alle ginocchia che ne ha frenato enormemente l’esplosione.

La Roma ha bisogno che i suoi giocatori più decisivi (sempre in attesa del rientro di Wijanldum) escano fuori dal guscio e facciano la differenza. E che non sia il solo Dybala a tirare avanti la carretta. Solo così si può sognare una stagione da protagonisti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini