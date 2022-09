Super Dybala, la Roma rialza la testa

AS ROMA NEWS – La Roma rialza la testa, proprio quando la prima crisi stagionale era lì a due passi, pronta a inghiottirla. E invece un grande Paulo Dybala trascina i giallorossi fuori dal pantano nel quale si erano invischiati con il doppio ko tra campionato e coppa.

La Joya dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, che i grandi giocatori fanno tutta la differenza di questo mondo. L’argentino prima inventa un gol da cineteca e poi confeziona un assist per niente banale permettendo al suo collega di reparto, quel Tammy Abraham che sembra soffrire un po’ troppo la concorrenza di Belotti, di segnare un gol decisivo.

E dopo ieri anche Karsdorp non può più dirsi sicuro di una maglia da titolare: Celik infatti è pronto a sfilargli il posto grazie a un’altra prestazione assai convincente per tenacia, corsa e qualità nella spinta. L’Empoli, una formazione ben organizzata e con qualche giocatore interessante, non ha sfigurato ma ha meritato la sconfitta.

Per le occasioni create la Roma non ruba nulla. Anzi, i toscani devono ringraziare un super Vicario, che evita con parate strepitose (su Celik, Bove e Belotti) un passivo più pesante. Se poi aggiungiamo alle occasioni avute anche un rigore sbagliato (Pellegrini opaco anche ieri), si capisce come la formazione di Mou abbia guadagnato sul campo i tre punti, nonostante il computo dei pali (2 a 1) sia a favore dei toscani.

Anche se la squadra non giri ancora a meraviglia, specialmente per colpa di una mediana troppo compassata, la Roma del Castellani è stata apprezzabile per l’impegno e la volontà dimostrate nella ricerca ostinata della vittoria. Il 2 a 1 di ieri è importantissimo per due motivi: la squadra ritrova morale e fiducia, ma soprattutto si riavvicina alla vetta della classifica, ora distante solo un punto.

Questo campionato aspetta ancora tutti, anche la Roma. Una squadra imperfetta, ma che ha margini di miglioramento che lasciano ben sperare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini