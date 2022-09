Pellegrini e non Dybala, la scelta del rigorista tiene banco: i motivi che hanno spinto il capitano ad andare sul dischetto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il rigore calciato da Pellegrini e spedito sulla traversa dal centrocampista giallorosso non ha impedito alla Roma di vincere contro l’Empoli. Eppure l’errore del capitano dagli undici metri tiene banco nel day after della partita del Castellani.

Nella Roma non è ancora ben chiaro chi sia il rigorista designato in caso di penalty. Lo stesso Mourinho in una recente conferenza stampa aveva spiegato come al momento non ci sia un rigorista in squadra. La scelta del giocatore incaricato di calciare dagli undici metri viene infatti presa di partita in partita.

Quali sono i fattori che influenzano tale scelta non è possibile saperlo. Ieri però, quando Ibanez si è guadagnato un rigore che poteva chiudere il match con largo anticipo, sul dischetto si è presentato Pellegrini, e non Dybala come in tanti si aspettavano.

Una lettura che in molti danno oggi di questa scelta è legata al fatto che il capitano festeggiava ieri le 200 presenze con la maglia della Roma. Inoltre il giocatore, ancora a secco in campionato, aveva bisogno di trovare la via del gol per sbloccarsi. Questi i motivi che avrebbero portato alla scelta di lasciar battere Pellegrini.

Ora però sono in tanti a chiedersi cosa succederà al prossimo rigore per la Roma: sarà di nuovo il capitano giallorosso a presentarsi sul dischetto, o la scelta cadrà su Dybala? Occhio poi anche a Tammy Abraham, uno che l’anno scorso ha dimostrato una certa freddezza dagli undici metri e che non ha esitato un attimo a prendersi quella responsabilità.

Giallorossi.net – F. Turacciolo