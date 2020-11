Ma quale terzino: Milik più El Shaarawy a gennaio, così la Roma può davvero crederci

PENSIERI SPARSI DELLA SERA – Si torna a godere. La partita di ieri ha riacceso un pizzico di entusiasmo, ma direi più che altro di ottimismo, nei confronti della Roma e della stagione che potrebbe venirne fuori. La vittoria sulla Fiorentina ha confermato quello che pensavo dopo la chiusura del mercato: la Roma, nell’undici titolare, è più forte di quella dell’anno scorso.

Perchè a differenza di quanto fatto (sbagliando) in passato, non ha cambiato l’ossatura della squadra, ma l’ha confermata in blocco, aggiungendoci un paio di rinforzi niente male. Pedro su tutti, uno di quelli che possono farti la differenza. E lo spagnolo la sta già facendo: il gol di Udine ma anche quello di ieri sono stati decisivi ai fini del risultato. Ma è l’aver dato continuità al gruppo base e al lavoro dell’allenatore la carta vincente che ha reso la squadra più forte di quanto non fosse l’anno scorso.

Attenzione però a considerarsi già pronti per competere al vertice. A questa Roma mancano un paio di rinforzi per diventare davvero la mina vagante del campionato. Tanti sostengono che, per sistemare la rosa, serva un terzino destro oltre all’attaccante. Io non la penso esattamente così. Per me servono due rinforzi in attacco.

Il mio motto è e resterà sempre che la differenza in una squadra non la fanno i terzini, ma gli attaccanti. A destra si è deciso di puntare su Karsdorp, e Santon può essere una riserva affidabile. Senza contare poi che il vecchio Brunetto Peres può essere sempre prezioso come ricambio. Quello che manca alla Roma sono rimpiazzi di livello in avanti. Lungi da me voler bocciare già Borja Majoral, ma lo spagnolo avrà comunque bisogno di tempo per inserirsi. Il problema è che se manca un totem come Dzeko servirebbe un centravanti già pronto all’uso per sostituirlo, e non un giovane alle prese con l’ambientamento.

Ecco perchè a gennaio Milik potrebbe diventare l’occasione da non perdere per sognare in grande. Insieme, ovviamente, all’arrivo di El Shaarawy, che attende con la penna in mano la chiamata della Roma. Con due rinforzi così in avanti potresti far rifiatare tranquillamente i tre tenori senza perderci troppo in qualità. Chiedo troppo? Probabilmente. Ma se la Roma vuole davvero tentare subito il grande salto, già da questa stagione, pensi all’occasione che le si presenta: uno sforzo oggi potrebbe farti risparmiare domani. E chissà che i Friedkin (sempre presenti, complimenti) non ci siano già pensando.

Chiudo questi miei pensieri sparsi con un ricordo del grande Gigi Proietti. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel patrimonio culturale e artistico di Roma. Per me resterà per sempre Mandrake, i cui colpi di genio e il suo “sorriso magico” riuscivano a tirarlo fuori dai guai. La notizia della sua morte mi ha lasciato sgomento. Poi però, rivedendo alcuni suoi indimenticabili sketch, ho capito che i grandi come lui non muoiono mai, ma sono destinati all’immortalità.

Andrea Fiorini – Giallorossi.net