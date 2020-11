AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di lunedì 2 novembre 2020:

Ore 16:30 – Era tutto vero: l’ex segretario Longo, dimessosi dalla Roma dopo il pasticcio Diawara costato il 3 a 0 a tavolino ai giallorossi, ha firmato un triennale proprio col Verona.

Ore 16:00 – Secondo il Cies, Marash Kumbulla è il secondo calciatore nato dopo il 2000 più costoso del nostro campionato: il difensore giallorosso infatti viene valutato 21 milioni, più di lui soltanto Kulusevski.

Ore 14:40 – In vista di Roma-Cluj di giovedì prossimo, la squadra effettuerà mercoledì alle 11:20 la rifinitura, mentre alle 14 si svolgerà la conferenza di mister Paulo Fonseca.

Ore 14:00 – Anche Francesco Totti sarebbe positivo al Coronavirus. La notizia ha cominciato a circolare sul web ed è ancora priva di conferme ufficiali da parte dell’ex calciatore. Il contagio riguarderebbe anche sua moglie, Ilary Blasi. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 12:45 – Ieri pomeriggio a Roma si è tenuto un pranzo tra la presidenza giallorossa, composta da Dan e Ryan Friedkin, e il presidente della Lega Serie A Dal Pino accompagnato dalla moglie. Lo rivela il portale del Corriere dello Sport.

Ore 11:50 – A convincere Petrachi a spendere 23,5 milioni per Pau Lopez fu Paulo Fonseca. Lo rivela l’edizione odierna de La Repubblica. Secondo il quotidiano per il portoghese era importante avere un portiere così bravo a giocare coi piedi. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:20 – Umile, generoso, carismatico: così Pedro è riuscito a conquistare tutti dentro la Roma. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – La vittoria di ieri non è stata solo della Roma, ma anche di Paulo Fonseca: stando a quanto scrive Il Tempo, il portoghese avrebbe messo a segno un punto contro i detrattori interni e i franchi tiratori esterni a Trigoria. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Seguiranno aggiornamenti…