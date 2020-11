La Roma incrocia le dita: domani l’esito del ricorso contro il 3-0 a tavolino di Verona

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La classifica sorride, ma domani potrebbe farlo un po’ di più. E’ infatti previsto per mercoledì l’esito del ricorso presentato dalla Roma sul 3 a 0 inflitto a tavolino contro il Verona. Lo rivela l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora).

I fatti risalgono alla prima gara di campionato, quando la Roma per colpa di un (madornale) errore non inserì Diawara nella lista degli over 23 schierandolo poi in campo: una svista che costò ai giallorossi la sconfitta inflitta dal giudice sportivo.

La Roma attualmente è a quota 11 punti, insieme a Inter e Napoli, ma qualora domani il 3-0 venisse cancellato, i giallorossi riacquisterebbero il punto guadagnato sul campo di Verona. Un punticino che permetterebbe comunque ai giallorossi di fare un balzo in classifica e di raggiungere Juventus e Atalanta al terzo posto in classifica.

Insomma, l’esito del ricorso di domani può incidere parecchio. Ma quante speranze ci sono di vedere ribaltata la sentenza iniziale? Molto poche. Nonostante questo la Roma ci spera.

Redazione Giallorossi.net