MAITLAND-NILES: “Io e Sergio Oliveira possiamo aiutare la squadra a vincere. Dobbiamo lavorare per cambiare mentalità” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Ainsley Maitland-Niles si presenta nella conferenza stampa organizzata dalla Roma per far conoscere il calciatore inglese a media e tifosi. Ecco le parole del nuovo esterno giallorosso:

Comincia Tiago Pinto: “Non risponderò alle vostre domande, lo farò come al solito alla fine del mercato. Siamo qui per presentare Maitland-Niles. E’ un giocatore pronto ad aiutare la squadra da subito, e lui lo ha fatto. E’ un giocatore giovane, che può giocare in diversi ruoli e che viene da un campionato impegnativo come la Premier. La sua voglia di venire alla Roma ci ha aiutato tanto”.

Assogna (Sky Sport): “Vista la formula, ti senti di passaggio o potresti rimanere anche qualche anno qui?”

“Sono solo concentrato sul presente che sul contratto, sono concentrato sul raggiungere gli obiettivi del club che è un piazzamento tra le prime quattro”.

Assogna (Sky Sport): “Che idea ti sei fatto in quei sette minuti contro la Juve e delle contraddizioni presenti nella squadra?”

“Gli alti e i bassi fanno parte del calcio. In quei 7 minuiti c’è stato un calo di concentrazione, dobbiamo lavorare per cambiare la mentalità ed essere concentrati fino al 90esimo e nei minuti di recupero. Si può fare solo lavorando tutti insieme”.

Zucchelli (Gazzetta dello Sport): “Un giudizio sulla Serie A?”

“Ci sono ottime squadre, campionato importante. Più tattico, molto tecnico, occorre rimanere concentratissimi fino all’ultimo minuto”.

D’Ubaldo (Corriere dello Sport): “Anche lei ha ravvisato che manca mentalità alla squadra? Voi nuovi acquisti potrete portare questa mentalità?”

“Sì, assolutamente. Sono convinto che sia io che Sergio possiamo aiutare la squadra a poter vincere. Questo è il calcio, vincere. Se non lo facciamo, non siamo contenti. Quindi dobbiamo tornare a vincere prima possibile per essere di nuovo felici”.

Austini (Il Tempo): “Sei il terzo giocatore inglese nella Roma, ha influito nella scelta? Visto che siete tre inglesi e tanti altri giocatori stranieri, in campo la Roma parla inglese o gli allenamenti si fanno in italiano?”

“Conoscevo Tammy Abraham, non tanto Chirs Smalling. Io capisco la lingua del calcio, se il mister parla in italiano riesco a seguire le sue istruzioni, poi per le sfumature mi dà una mano Claudio…”

Qual è la tua migliore caratteristica? Dove devi migliorare?

“Per i punti di forza, sono un giocatore polivalente, rapido, forte, con molta energia, abile tecnicamente con una buona lettura del gioco. Ora devo mettere in pratica queste qualità per far sì che le mie prestazioni siano sempre elevate. Devo migliorare proprio su questo, sull’essere continuo, regolare nel rendimento e di non accontentarmi di prestazioni sufficienti e che ogni azione possa essere incisiva”.

“Come sono stati questi primi giorni con i tuoi compagni e come lavora Mourinho?”

“Il primo giorno è stato frenetico, poi ho subito giocato. Nel frattempo il rapporto col mister e miei compagni si sta rafforzando, l’allenatore ha avuto modo di vedere quali sono le mie qualità sia in fase offensiva che in quella difensiva”

Giallorossi.net – A. Fiorini