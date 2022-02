Maitland-Niles flop, ma ora delude anche Sergio Oliveira: il mercato di gennaio non aiuta Mou

AS ROMA NEWS – Nella Roma che si avvia a un finale di stagione piuttosto grigio finiscono sul banco degli imputati anche i due acquisti di gennaio, quei calciatori che avrebbero dovuto dare una mano a Mourinho nell’ampliare le scelte in rosa.

Numericamente gli arrivi di Sergio Oliveira e Maitland-Niles sono serviti all’allenatore ad avere più soluzioni, basti vedere le loro presenze in campo da quando sono arrivati a Trigoria.

Ma le prestazioni dei due calciatori, dopo un avvio promettente, cominciano a generare più di qualche dubbio nel tifo romanista. Molto deludente il terzino inglese, apparso piuttosto approssimativo tecnicamente: buona corsa ma piede poco educato. Per ora l’impatto di Maitland-Niles è stato nullo: per lui una serie di prestazioni mediocri che a stento arrivavano a sfiorare la sufficienza.

Molte più aspettative c’erano intorno al nome di Sergio Oliveira, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Porto per una cifra intorno ai 13 milioni di euro. Il portoghese ha cominciato molto bene realizzando due gol nelle prime apparizioni, ma poi è cominciata subito la parabola discendente culminata nella prova di ieri contro il Verona.

Oliveira è apparso lento e impreciso, soffocato dal ritmo asfissiante della mediana gialloblu. La Roma sembra determinata ad acquistarlo al termine del prestito, ma sarebbe forse più opportuno attendere la fine del campionato prima di prendere una decisione sul suo riscatto: spendere 13 milioni per un giocatore che si avvia verso i 30 anni è una scelta che va ponderata con attenzione, specie in un periodo di vacche magre come questo.

