Roma-Verona 2-2, i voti dei quotidiani

AS ROMA NEWS – Queste le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola ai giocatori della Roma e all’allenatore Josè Mourinho dopo il pareggio interno per 2 a 2 contro il Verona.

IL MESSAGGERO (A. SORRENTINO)

Rui Patricio 5; Karsdorp 4,5, Smalling 6, Kumbulla 5,5; Maitland-Niles 4, Cristante 6, Oliveira 4, Vina 4,5; Pellegrini 4,5, Felix 4; Abraham 5. Subentrati: Veretout 6, Zalewski 6,5, Volpato 7, Bove 7. Allenatore: Mourinho 5.

IL TEMPO (F. BIAFORA)

Rui Patricio 5,5; Karsdorp 4,5, Smalling 5,5, Kumbulla 5,5; Maitland-Niles 4,5, Cristante 5, Oliveira 4, Vina 4; Pellegrini 4,5, Felix 4; Abraham 5. Subentrati: Veretout 6, Zalewski 7, Volpato 7,5, Bove 7,5. Allenatore: Mourinho 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Rui Patricio 6; Karsdorp 5, Smalling 6, Kumbulla 6; Maitland-Niles 4,5, Cristante 5,5, Oliveira 4,5, Vina 4,5; Pellegrini 5, Felix 4,5; Abraham 5. Subentrati: Veretout 6, Zalewski 7, Volpato 7, Bove 7. Allenatore: Mourinho 5,5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 4,5; Karsdorp 5, Smalling 5, Kumbulla 6; Maitland-Niles 4, Cristante 5, Oliveira 4,5, Vina 4,5; Pellegrini 5, Felix 4; Abraham 5. Subentrati: Veretout 6, Zalewski 7, Volpato 7,5, Bove 7,5. Allenatore: Mourinho 5,5.

LA REPUBBLICA (G. CARDONE)

Rui Patricio 5; Karsdorp 5, Smalling 5,5 , Kumbulla 4,5; Maitland-Niles 5, Cristante 6, Oliveira 4, Vina 5; Pellegrini 6, Felix 4; Abraham 4,5. Subentrati: Veretout 6, Zalewski 6,5, Volpato 7, Bove 7. Allenatore: Mourinho.