Mou, la guerra con Pairetto e il gesto del telefono: i possibili significati

AS ROMA NEWS – Quella tra Josè Mourinho e Luca Pairetto è stata una partita nella partita. L’allenatore giallorosso non ha affatto gradito la gestione del match del direttore di gara, sempre pronto a spezzettare il gioco interrompendo lo svolgimento della gara ogni volta che un giocatore del Verona finiva per terra.

Uno “schema” di Tudor preparato ad arte per rompere il ritmo alla Roma, le poche volte che riusciva ad accendersi, e nel quale Pairetto sembrava trovarsi particolarmente a suo agio.

Mourinho è stato una furia: prima calcia il pallone in tribuna in un gesto di stizza, poi viene trattenuto a fatica dai suoi collaboratori, e infine si fa cacciare mimando platealmente il gesto del telefono all’indirizzo del direttore di gara.

Ma cosa c’è dietro quel gesto e quale significato avrebbe? Una possibile spiegazione arriva oggi dalle pagine della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) che al riguardo scrive: “Un gesto ambiguo, che nel dopo-partita ha lasciato spazio a numerose interpretazioni, alcune anche legate al passato ed al presente di alcuni familiari dell’arbitro di Torino. Un gesto a cui Pairetto ha reagito subito con il rosso, in modo secco ed infastidito.

Mou, di certo, potrebbe essersi riferito in modo polemico a qualche telefonata, un modo per dire “ma chi ti ha telefonato per decidere così?”. Ma è un’interpretazione, anche perché il tecnico alla fine non ha voluto dare spiegazioni”.