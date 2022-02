I baby salvano una Roma sull’orlo del baratro

AS ROMA NEWS – Quando tutto sembrava destinato a finire nel modo peggiore, ci pensano due ragazzini della Primavera (uno ormai ex, l’altro preso in prestito da De Rossi per l’emergenza) a salvare la faccia a una Roma sull’orlo del precipizio.

I grandi protagonisti della serata sono Cristian Volpato, 18 anni, ed Edoardo Bove, che di anni ne ha 19, gli unici in grado di saper tirare con efficacia e determinazione in porta nel corso di 95 minuti. Due gol che evitano alla Roma l’ennesima figuraccia, ma che non cambiano la sostanza di una situazione diventata insostenibile.

Il primo tempo della partita contro il Verona è stato qualcosa di aberrante. Uno spettacolo penoso di una squadra che vagava per il campo senza sapere cosa fare, castigata da uno schema prevedibilissimo su punizione preparato da Tudor per l’occasione (dormita di Felix) e dal gol di Tameze su assistenza dell’ex Caprari, in versione Garrincha rispetto ai modestissimi giocatori giallorossi in campo.

Il Verona fa cose semplici: corre e pressa a tutto campo, sa come muoversi una volta recuperata palla, e in tre passaggi arriva in porta. La Roma invece è una squadra senza senso né identità, con giocatori che quando si trovano la palla tra i piedi non sanno cosa farci e molto spesso, per non dire quasi sempre, finiscono per passarla all’avversario.

L’unico schema ammirato (si fa per dire) ieri è stato il lancio lungo per la testa di Abraham, che con la spizzata cercava di innescare la velocità di Felix, che però poi col pallone finiva sempre per litigarci. Il Verona riesce così a controllare agevolmente la partita per oltre 70 minuti, poi però Tudor e i suoi pensano di averla già vinta: i gialloblu calano sensibilmente di ritmo, e l’allenatore ci mette del suo togliendo dal campo i migliori e la partita cambia improvvisamente.

La Roma la riapre con Volpato, a segno con un sinistro potente ma centrale leggermente deviato che serve a spiazzare Montipò. Poi Mou toglie dal campo un Maitland-Niles inguardabile per inserire Bove, e la mossa si rivelerà vincente: il giovane centrocampista si trova subito la palla sul destro e non ci pensa due volte a calciare in porta sul primo palo, sorprendendo il portiere gialloblu.

La Roma crede nel sorpasso, ma a giocare sono solo i giovani: Zalewski, anche lui tra i migliori, prova a inventarsi la giocata con i suoi spunti in velocità, ma non trova assistenza da quelli che sarebbero dovuti essere i big (Pellegrini e Abraham) della squadra. E così la partita si chiude sul 2 a 2. Mou, furibondo e non a torto con Pairetto per la gestione del match, si fa cacciare prima del fischio finale e non parlerà alla stampa. E tutto sommato è la scelta giusta: su questa Roma è meglio calare un velo pietoso.

Giallorossi.net – A. Fiorini