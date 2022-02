VOLPATO: “Mourinho è il top. Totti è come un fratello. Il mio idolo? Maradona”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Cristian Volpato parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Verona.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Olimpico:

I segni di questa notte te li porti dietro, anche il segno sul labbro…dopo il gol era una faccia da sogno, c’erano Totti e De Rossi. Le tue emozioni?

“Sono molto contento per aver segnato oggi, ma mi dispiace per il pareggio. Sono entrato per provare a cambiare la partita e il mio gioco è attaccare e creare qualcosa”.

Mourinho ti ha dato delle indicazioni, poi è sembrato quasi dirti ‘vai dentro e gioca’.

“Entra, gioca semplice e cerca di fare il primo passaggio. E io ho segnato”.

Sei molto legato a Totti, anche professionalmente, già ti ha scritto?

“No, non ho visto il mio telefono”.

Che rapporto avete?

“È come un fratello, mi dà sempre consigli”.

Siamo contenti quando un ragazzo così giovane fa cose così importanti. Totti mi parla sempre di lui, forse anche per il nome, Cristian, come il figlio…se dovessi metterti in un ruolo, dove preferisci giocare? (domanda di Di Biagio, ndr)

“Trequartista, da sempre, da bambino, ma posso giocare anche numero 8”.

Come ti sta aiutando Mourinho?

“Allenatore top, ha vinto tutto, adesso cerco di prendermi tutti i consigli”.

Mourinho è molto importante per te, anche Totti, ma hai degli obiettivi personali?

“Quest’anno l’obiettivo era debuttare. Già per i primi due minuti mi sono innamorato. Oggi quando sono entrato ho provato sensazioni molto forti”.

Di chi eri innamorato da bambino? Il tuo idolo?

“Maradona”.