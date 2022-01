Maitland-Niles, in corso le visite mediche a Londra per la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Maitland-Niles sta svolgendo in questi minuti le visite mediche per la Roma nel Medical Center dell’Arsenal.

Lo riferisce il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport con un tweet.

La Roma spera di poter avere al più presto il giocatore a Trigoria, e per questo motivo è al lavoro per completarele pratiche burocratiche che gli permetteranno di partire per l’Italia.

Sicura la sua assenza domani contro il Milan, difficile ma non impossibile invece che Maitland-Niles possa essere a disposizione di Mourinho per Roma-Juventus del 9 gennaio.