MOURINHO: “Sto facendo un grande lavoro, ma per fare la storia serve vincere. Non potrei mai allenare la Lazio. Il caso no vax? Non penso avremo problemi” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho torna a parlare ai giornalisti dopo la sosta di Natale. Oggi l’allenatore giallorosso è protagonista della conferenza stampa organizzata a Trigoria alla vigilia di Milan-Roma. Queste le domande rivolte al tecnico e le risposte date dallo Special One sull’impegno di domani e sulle scelte di mercato:

Mangiante (Sky Sport): “Come ha visto la squadra, che aspettative ci sono? Notizie su Rui Patricio?”

“Rui è pronto per giocare. Non si è allenato ieri e l’altro ieri per un problema alla schiena, oggi sì, e domani può giocare. Fuzato non c’è, e dopo prendiamo Boer e Mastrantonio come seconda e terza opzione. E’ stata una settimana di vacanze, ma anche di lavoro. Abbiamo lavorato bene, ovviamente sono 15 giorni senza competizione e si perde qualcosa come ritmo di gioco. Però stiamo bene. L’unico giocatore che continua nel suo recupero è Spinazzola. C’è qualche problema di Covid, ma siamo preparati. Meglio tornare in campo con una partita del genere che non ha bisogno di farci ritrovare concentrazione e motivazioni”.

Cecchini (Gazzetta dello Sport): “Ci sono club dove non potrebbe andare perchè ha allenato rivali storici? Il problema dei non vaccinati è stato risolto?”

“Non c’è una Roma prima e dopo di me. La storia è fatta di trofei. Si può fare un grande lavoro senza coppe, ci sono tanti allenatori che fanno lavori fantastici senza vincere coppe. Questo è possibile. In questo senso, sento che sto facendo un grande lavoro qui. Ma per fare la storia servono trofei, che non abbiamo. E’ vero, sono solo sei mesi, ma siamo lontani da questo. Sull’allenare altri club, siamo professionisti, ma ci sono dei club che tu puoi dire di no. Ma non per mancanza di rispetto per gli altri club, ma per il tipo di storia fra il club che hai allenato prima. Per dirti che dopo il 2010 il primo club che ha parlato con me non è stata la Roma. La Roma potevo accettarlo, l’altro no. Non potrei mai allenare la Lazio, ma non per una mancanza di rispetto. E’ per dire che sarebbe impossibile, e loro penseranno lo stesso. Sul problema dei non vaccinati, sono cose private, i giocatori hanno il diritto di esigere la propria privacy e questo per noi è sacro. Qualche giocatore ha avuto il Covid e ha chiesto la propria privacy. Ma la legge è la legge, e se il Governo decide, in quel momento se c’è un giocatore non vaccinato noi vogliamo che faccia il proprio mestiere. Ma non penso che avremo problemi internamente”.

D’Ubaldo (Corriere dello Sport): “L’acquisto di Maitland-Niles sembra in dirittura. Può dirci qualcosa di lui? Si aspetta un altro regalo dalla società?”

“Su Maitland, non me la sento di parlare fino a quando non è un nostro giocatore. Sono felice di parlarne quando sarà ufficiale. E’ cresciuto vicino a me, mentre io ero a Chelsea, Tottenham e Unted, e lo conosco bene. Il profilo del nostro mercato è conosciuto, non sarà simile a quello di Fiorentina e Atalanta che spendono 15-20-25 milioni. Dobbiamo cercare con uno o due giocatori in prestito di migliorare la rosa. Karsdorp ha giocato sempre, e quando era squalificato con l’Inter non eravamo squadra, eravamo squilibrati, persi. Come terzino quando giochiamo a tre ne abbiamo bisogno, Tiago e la società stanno lavorando per cercare un profilo di giocatore che possa arrivare in prestito, che il suo club possa pensare che sia meglio farlo partire per farlo giocare. L’Arsenal ha 3-4 opzioni per giocare in quel ruolo, noi abbiamo trovato questa opzione e vediamo se riusciamo a farlo. Un altro regalo? Se viene uno già si respira un po’ meglio, poi vediamo. Il mercato è aperto un mese, se riusciamo a fare questo nella prima settimana di mercato, c’è sempre la speranza che qualcuno arriverà”.

Pastore (Il Romanista): “Pellegrini è pronto per giocare dall’inizio? Può coesistere con Veretout e Mkhitaryan o serve la fisicità di Cristante?”

“Pellegrini ha recuperato bene. Ha avuto 4 giorni in meno di vacanze, è andato forte, e ora sta lavorando normale. Può giocare, ma non credo per 90 minuti. Non sarebbe la migliore opzione pensando che c’è un’altra gara domenica. Con la coesistenza con i giocatori che hai detto, è un problema che mi piace avere. Se abbiamo delle opzioni, più Villar e Bove, questo è un buon problema per noi”.

Angeloni (Il Messaggero): “Il campionato rischia di essere falsato per via del Covid? Abraham può raggiungere i livelli di Ibrahimovic?”

“A me non piace paragonare giocatori, specie tra uno che ha una storia tremenda e uno che la sta costruendo ora. Lasciamo Tammy tranquillo, Zlatan ha una storia completamente diversa. Sui risultati falsati, quando una squadra ha 3-4 infortuni di giocatori importanti, e succede spesso, il risultato non è falsato. E’ la Roma che gioca contro le altre. Se non gioca Pellegrini, Smalling, Abraham, Zaniolo, il risultato non è falsato. Ci sono delle regole. Ovviamente se non hai nemmeno un portiere per giocare, sarebbe un’ingiustizia. In questo senso sì. Ma ci sono delle regole. Noi non possiamo dire che siamo una squadra ricchissima di opzioni, e per noi è un problema se ci manca un giocatore, ma falsato no se c’è il minimo dei giocatori a disposizione. Mi dispiace per i tifosi che erano al 75% allo stadio, e si torna al 50%. C’è stato un passo indietro, questo mi dispiace”.

Sticozzi (Centro Suono Sport): “La Roma giocherà una partita più simile a quella di Bergamo, o farà pressing come in casa?”

“Mi piace la tua domanda, però a Pioli gli piacerebbe sentire quello che dico io. Tutto quello che hai detto è vero. Però dirti quello su cui abbiamo lavorato noi…la domanda è bella, la risposta è brutta. Abbiamo analizzato tutte le partite, e domani cerchiamo di fare risultato”.

Giallorossi.net – A. Fiorini