Coronavirus, Serie A nel caos. Saltano quattro partite, ma la Lega non ci sta: nessun rinvio

ALTRE NOTIZIE – La ventesima giornata di Serie A è nel caos: sono quattro al momento le partite rinviate a causa della nuova ondata di Covid.

Non si giocano infatti Bologna-Inter, Salernitana-Venezia, Fiorentina-Udinese e Atalanta-Torino a causa dello stop delle ASL dopo i casi di Covid.

Il problema è che nel consiglio straordinario tenutosi oggi da è emerso che la Lega Calcio ha ribadito di non aver intenzione di rinviare alcuna gara di campionato. E quindi consueta trafila: chi non si presenta perde 3-0 a tavolino. Poi via ai ricorsi.