Sky Sports: “Smalling ha deciso di vaccinarsi contro il Covid, potrà continuare a giocare”

AS ROMA NEWS – Sembra essere arrivata a una svolta la storia del presunto giocatore della Roma che non era ancora vaccinato contro il Covid.

Stando a quanto rivela l’emittente inglese Sky Sports in questi minuti, Chris Smalling avrebbe deciso di vaccinarsi, ponendo fine al problema sorto in queste ore dentro il club.

Chris Smalling has agreed to be vaccinated against Covid 19, and will be able to continue playing for Roma from tomorrow. pic.twitter.com/Ae9FjZPPWQ

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 5, 2022