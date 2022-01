CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 5gennaio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:20 – La Roma ha chiuso con l’Arsenal per l’arrivo in giallorosso di Maitland-Niles ma per la fascia destra si monitorano anche altri obiettivi in vista di giugno. L’ultima idea in casa giallorossa è Mergim Vojvoda (26), esterno kosovaro con passaporto belga del Torino. (Gazzetta.it)

Ore 10:15 – Il procuratore di Kamara (22) ha rivelato che il calciatore preferisce la Roma a tutte le altre squadre che lo hanno cercato. Pinto sta cercando di stornare il costo del cartellino dal credito che ha maturato con il Marsiglia per i riscatti obbligatori di Pau Lopez e Under, che ammonta a 20,4 milioni. (Corriere dello Sport)

Ore 9:45 – Gonzalo Villar (23) rifiuta il trasferimento alla Sampdoria, che lo aveva messo nel mirino per sostituire Adrien Silva. I doriani, incassato il no dello spagnolo, virano su Rincon. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 9:10 – Florian Grillitsch (25) e Boubacar Kamara (22) diventano due obiettivi complicati per la Roma, che per il momento può acquistare giocatori solo in prestito con diritto di riscatto. I due calciatori, essendo in scadenza di contratto, possono essere comprati solo a titolo definitivo. (Il Tempo)

Ore 8:30 – Maitland-Niles (24) svolgerà oggi le visite mediche a Londra per la Roma. Il club deve risolvere alcune pratiche burocratiche prima di poter permettere al giocatore di sbarcare nella Capitale. (Il Messaggero)

