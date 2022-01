Di Marzio: “Roma, contatti in corso per Sergio Oliveira del Porto”

AS ROMA NEWS – La Roma sembra aver individuato il rinforzo per il centrocampo dopo aver quasi concluso l’acquisto in prestito di Maitland-Niles.

Si tratta di Sérgio Oliveira del Porto, già accostato alla Roma proprio gli ultimi giorni di agosto per quel tassello a centrocampo, ancora scoperto. I giallorossi si sono rifatti sotto nelle ultime ore, attraverso Jorge Mendes, agente del calciatore e di José Mourinho.

A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport in questi minuti, a conferma di un’indiscrezione circolata poco da dal Portogallo.

Forte di una promessa del presidente del Porto, la Roma sta provando ad accelerare con il club, che lascerebbe partire il ragazzo se arrivasse un’offerta gradita. Anche in prestito, unica modalità possibile per la Roma, come confermato dallo stesso allenatore portoghese oggi in conferenza stampa.

È, quindi, il 29 enne del Porto, poco utilizzato quest’anno, il nome in cima alla lista di Tiago Pinto per rinforzare il centrocampo.