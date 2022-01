Sergio Oliveira, Kamara e Gbamin: è corsa a tre per il centrocampo Roma

AS ROMA NEWS – Sergio Oliveira si avvicina alla Roma. Ma non è l’unico nome che potrebbe diventare il secondo rinforzo del mercato invernale giallorosso dopo l’acquisto (ormai in dirittura d’arrivo) di Maitland-Niles.

Il centrocampista portoghese, 29 anni, è balzato in pole nella serata di ieri, dopo che dal Portogallo era trapelata la voce di un affare in prestito con diritto di riscatto tra la Roma e il Porto per il mediano, operazione favorita da Jorge Mendes, procuratore di Josè Mourinho.

Le voci hanno preso consistenza col passare delle ore, confermate anche dai media italiani. E questa mattina anche i principali quotidiani in edicola puntano con forza sul nome di Sergio Oliveira. Ma il profilo del portoghese non è l’unico al vaglio di Pinto in queste ore febbrili.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) il gm starebbe valutando anche il nome di Jean-Philippe Gbamin, centrocampista franco-ivoriano dell’Everton. Resta in corsa anche Boubacar Kamara, forse il primo obiettivo della Roma, ma il calciatore 22enne, scrive Il Tempo (E. Zotti), è fortemente tentato dalla Premier e la volontà del calciatore, a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto, sarà decisiva.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo