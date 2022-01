Maitland-Niles, visite mediche ok: domani l’arrivo nella Capitale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Maitland-Niles viaggia spedito verso la Roma. Il calciatore inglese ha svolto ieri le visite mediche a Londra per accelerare il processo del suo trasferimento in giallorosso.

Il calciatore adesso è in attesa di potersi mettere in viaggio per Roma: stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), l’inglese dovrebbe sbarcare nella Capitale nella giornata di domani.

Se tutto andrà liscio e non ci saranno complicazioni burocratiche di vario genere, Maitland-Niles sarà a disposizione di Mourinho per la partita di domenica contro la Juventus.

Fonte: Il Tempo