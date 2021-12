Maitland-Niles, muro Arsenal: le richieste degli inglesi alla Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prime frenate sul fronte Maitland-Niles. La Roma ha in mano l’accordo con il calciatore, ma non quello con l’Arsenal, scrivono oggi i quotidiani in edicola.

Secondo Il Tempo (E. Zotti), i Gunners stanno alzando un muro come successe per Xhaka: pretendono che nella formula del trasferimento del calciatore inglese venga inserito l‘obbligo di riscatto a un certo numero di presenze. Un particolare non da poco che gela gli entusiasmi a Trigoria: i Friedkin infatti avrebbero imposto per gennaio acquisti solamente in prestito.

Per il Corriere della Sera (G. Piacentini), l’Arsenal vorrebbe che l’acquisto di Maitland-Niles diventi definitivo dopo 8-10 presenze e a un prezzo intorno ai 15 milioni.

Per Il Messaggero (S. Carina) invece il problema non sarebbe l’obbligo del riscatto, quanto il prezzo da stabilire per l’eventuale acquisto a giugno del calciatore: la Roma vorrebbe fissarlo a 10, l’Arsenal invece ne vorrebbe tra i 15 e i 17.

La trattativa dunque prosegue, ma per il momento manca l’accordo con gli inglesi. E visti i precedenti, è un particolare non da poco.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere della Sera