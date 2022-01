Maitland-Niles, primo allenamento a Trigoria: Mou pensa di gettarlo subito nella mischia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Primo allenamento per Maitland-Niles con la maglia della Roma. Oggi il calciatore inglese scenderà in campo al Fulvio Bernardini per mettersi subito a disposizione di Mourinho.

I giornali si dividono sulla possibilità che il calciatore possa giocare titolare già domani contro la Juventus: l’allenatore portoghese è tentato e rifletterà fino all’ultimo su questa possibilità.

Le alternative non convincono del tutto il tecnico: la prima è quella di schierare El Shaarawy a tutta fascia, l’altra è quella di spostare Ibanez a destra con Cristante arretrato tra i difensori.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere della Sera