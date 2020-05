Malagò: “Ci sono tutti i presupposti per la ripresa delle attività sportive”

AS ROMA NEWS – Apertura da parte del Coni alla ripresa generale dell’attività sportiva. Il presidente Giovanni Malagò, intervenuto nel corso dell’iniziativa del Bologna FC Webinar, ha parlato della possibilità per gli atleti di ricominciare ad allenarsi. Queste le sue parole:

“Il Governo ci ha chiesto di preparare un documento che ormai è la bibbia per la ripresa: sono 404 pagine in cui ci sono relazioni chieste a tutte le federazioni di indicare le proprie specificità. Ci sono anche indicazioni dal Politecnico di Torino per i divisori, i materiali, gli ambienti più un report con la federazione dei medici sportivi.

Oggi ci sono tutti i presupposti per la ripresa delle attività che è diversa dalla ripresa delle competizioni ma per la seconda è necessaria la prima”.